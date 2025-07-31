Директор ФБР виявив приховані документи про розслідування Трампа і росії

Серед знайдених матеріалів - секретний додаток до звіту спеціального прокурора Джона Дарема, який невдовзі буде розсекречений і переданий до Сенату США.

Директор ФБР Каш Патель виявив секретні документи, пов’язані з розслідуванням можливих зв’язків президента США Дональда Трампа з Росією, заховані у "мішках для спалювання".

Про це повідомляє Fox News із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Патель знайшов у таємній кімнаті кілька таких мішків, заповнених тисячами документів із грифом "таємно". Серед них був секретний додаток до звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема з розвідувальними даними, які вивчав прокурор.

Розсекречування цього додатку відбувається у тісній координації з директором ЦРУ Джоном Реткліффом, директором Національної розвідки Тулсі Габбард, генеральним прокурором Пем Бонді та виконуючим обов’язки директора Агентства національної безпеки Вільямом Хартманом.

Після розсекречення додаток передадуть голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі, який оприлюднить документ.

За інформацією джерел Fox News, розвідувальне співтовариство США мало надійні іноземні джерела, які свідчили, що ФБР планувало поширювати версію про можливу змову Трампа з рф ще до початку суперечливого розслідування "Crossfire Hurricane".

"Оприлюднення цього додатку підсилить твердження про існування скоординованого плану в уряді США, спрямованого на підтримку кампанії Клінтон у питанні зв’язків Трампа з росією", - повідомило джерело Fox News Digital.

За його словами, "лише за кілька днів після збору цих розвідувальних даних ФБР розпочало операцію "Crossfire Hurricane". Важко уявити, як це пояснять Бреннан, Клеппер і Комі".

Джерела також повідомили, що Патель із командою виявили раніше невідомий захищений інформаційний центр (SCIF) у штаб-квартирі ФБР.

Fox News звернулося за коментарями до колишніх директорів ФБР Крістофера Рея та Джеймса Комі, але поки що не отримало відповідей.

Патель та його співробітники опрацьовують документи, деякі з яких стосуються делікатних розслідувань, зокрема початкового розслідування ФБР щодо зв’язків Трампа і росії.

Наразі не відомо, що саме містять останні знайдені документи, але джерела повідомили, що доступ до них був наданий за запитом Чака Грасслі.

Грасслі вимагав інформацію, пов’язану з розслідуванням справи Дарема, призначеного після завершення багаторічного розслідування Роберта Мюллера щодо походження розслідування «Crossfire Hurricane» та можливих зловживань розвідувального співтовариства під час виборів 2016 року.

Джерела стверджують, що команда Грасслі наразі переглядає основні матеріали у рамках слідчих дій.

Що стосується інших документів, співробітники Пателя працюють над їх передачею до Конгресу відповідно до запитів комітетів із юрисдикції.