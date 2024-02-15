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ПОЛІТИКА

Директор ФБР здійснив таємну поїздку до Ізраїлю – NYT

15 лютого 2024, 09:16
Директор ФБР здійснив таємну поїздку до Ізраїлю – NYT
За словами джерела видання, очільник ФБР зустрівся з представниками ізраїльської розвідки "Моссад".

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Сполучених Штатів Крістофер Рей у середу, 14 лютого, відвідав з незапланованим візитом Ізраїль. Там він зустрівся з працівниками силових органів країни й обговорив розслідування злочинів бойовиків Хамас.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами джерела видання, очільник ФБР зустрівся з представниками ізраїльської розвідки "Моссад", ізраїльського аналога ФБР "Шин-Бет" та Національної поліції Ізраїлю. Також Рей поспілкувався з агентами Бюро, які працюють в Ізраїлі.

ФБР тісно співпрацює зі своїми колегами в Ізраїлі після терактів 7 жовтня, внаслідок яких, за даними Тель-Авіва, загинуло близько 1200 осіб. Ще близько 250 людей, зокрема американці з подвійним громадянством, були викрадені під час нападів. ФБР порушило справи щодо скоєних злочинів проти американців бойовиками Хамас та іншими особами.

"Партнерство ФБР з нашими ізраїльськими колегами є давнім, тісним і міцним. І я впевнений, що близькість наших відомств сприяла нашій здатності так швидко реагувати на ці напади і забезпечити максимально ефективну підтримку", - сказав Рей за підсумками візиту.

Сполучені Штати створили спеціальну групу ЦРУ, щоб допомогти Ізраїлю полювати на вищих лідерів Хамас, а розвідувальні агентства США також підвищили пріоритетність збору інформації про терористичне угруповання.

ЦРУ також брало активну участь у переговорах щодо звільнення заручників, яких в Секторі Газа утримує Хамас та його союзники, а президент Байден відрядив директора спецслужби Вільяма Бернса для участі в переговорах щодо припинення вогню у Каїрі.

Після візиту пан Рей попрямував до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки.

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху Хамас атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних людей і масштабно обстрілювали ракетами найбільші ізраїльські міста. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики Хамасу вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

ФБРХамас: Ізраїль

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