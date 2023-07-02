Директор ЦРУ дав прогноз щодо наслідків бунту "Вагнера" на росію

Бунт ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина став новим викликом російській державі.

Бунт ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина продемонстрував роз'їдаючий ефект війни диктатора владіміра путіна проти Україні.

Таку думку висловив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє агентство Reuters.



"Вражає, що Прігожин перед своїми діями уїдливо звинувачував кремль в безглуздому обґрунтуванні вторгнення в Україну і на адресу російського військового керівництва під час війни", - зазначив розвідник.

Бернс вважає, що наслідки перевороту позначатимуться на росії ще довгий час.

"Наслідки цих слів і дій будуть позначатися ще довгий час - яскраве нагадування про роз'їдаючий вплив війни путіна на його власне суспільство і його власний режим", - заявив глава ЦРУ.



Бернс вважає, що заколот Прігожина став збройним викликом російській державі.