Директор ЦРУ порівняв росію з економічною колонією Китаю

москва стає дедалі більш залежною від Пекіна, зазначив Бернс.

президент рф володимир путін стає ізольованим від Заходу і через зростання залежності держави від Китаю росія ризикує стати його "економічною колонією".

Про це заявив заявив директор американського ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Sky News.

Під час свого виступу Бернс сказав, що москва стає "все більше і більше залежною від Китаю".

За прогнозами директора ЦРУ, "в деяких аспектах" росія "ризикує з часом стати економічною колонією Китаю, залежною від експорту енергетичних ресурсів і сировини".

У повідомленні видання зазначається, що путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в москві у березні визнали свою дружбу, а також пообіцяли тісніші стосунки. Однак, схоже, стосунки російського та китайського лідерів стають дедалі нерівнішими.