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Директор ЦРУ таємно відвідав Україну – The Washington Post

01 липня 2023, 09:03
Директор ЦРУ таємно відвідав Україну – The Washington Post
Фото: з вільного доступу
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку червня відвідав з неоголошеним візитом Київ.

Він зустрівся з політичним та військовим керівництвом України і обговорив плани протидії агресії росії.

Про це повідомляє The Washington Post

"Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця представники української влади представили амбітну стратегію повернення окупованих росією територій і початку переговорів з Москвою щодо припинення вогню до кінця року", - пише видання. 

Поїздка директор ЦРУ, про яку раніше не повідомлялося, передбачала зустрічі з Президентом Зеленським і керівництвом української розвідки. Візит відбувся тоді, коли ЗСУ докладали зусиль, аби здобути перевагу в довгоочікуваному контрнаступі, але ще не розгорнули більшості своїх бригад.

Головна мета поїздки глави ЦРУ була в тому, щоб підтвердити зобов’язання адміністрації Байдена стосовно обміну розвідувальною інформацією для допомоги Україні в захисті від російської агресії.

The Washington Post зазначає, що в приватному порядку військове командування в Києві висловило Бернсу впевненість в своїх цілях повернути значну частину території до осені: перемістити артилерію і ракетні системи ближче до лінії розмежування з контрольованим росією Кримом, а також просуватися далі на схід України та вже після цього розпочати переговори з Москвою.

осія вестиме переговори лише тоді, коли відчуватиме загрозу", - заявив один з офіційних представників української сторони.

ЗСУ зазнали значних втрат, адже вони змушені долати щільні мінні загородження та добре укріплені райони. Складна місцевість зробила українські війська вразливими для авіаударів окупантів. Зеленський визнав, що контрнаступ іде "повільніше, ніж хотілося б", а офіційні особи підтвердили знищення кількох танків Leopard 2 і бойових машин Bradly, пише видання.

Міністр оборони України Олексій Резніков заперечив скептикам, що "головна подія" ще попереду. Головнокомандувач Валерій Залужний закликав до терпіння, заявивши, що наступ ведеться старанно, наскільки це можливо.

Військові аналітики зауважують, що мета України примусити росію до переговорів - амбітна, враховуючи потужну оборону росії, протек не виключають, що це може статися.

КиївЦРУУкраїна

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