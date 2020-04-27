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Дизайнер з України увійшла в TOP-10 інтер'єр-дизайнерів Чикаго

У рейтингу також присутні Nate Berkus, Antony Michael та інші відомі дизайнери з Чикаго
Низка спеціалізованих видань для інтер'єр-дизайнерів включили львів'янку Надію Гордон у рейтинги топ-дизайнерів міста Чикаго.
Дизайнер з України увійшла в TOP-10 інтер Фото: Надія Гордон uapost.us

Видання Decorilla  включило Nadia Gordon Designs в  10 Best Chicago Interior Designers, пише Uapost.us.

Увага до деталей, вдало підібрані колір та текстура гармонійно поєднуються в сучасному та перехідному (transitional) стилях інтер'єрів  Nadia Gordon Designs.  Надія Гордон  вважає, що головне завдання дизайнера - зрозуміти бачення свого клієнта, розширити його та втілити у реальність його  індивідуальний стиль.

Life Style видання Jetsetty  включило Nadia Gordon Designs у свій рейтинг  Top 5 Interior Designers Anchored In The Windy City.

Українка за походженням Надія Гордон вважає, що секрет успішного проекту полягає у розумінні та розкриті бачення свого клієнта та подальшій його реалізації у інтер'єрі.

Найбільша помилка, що може зробити дизайнер - це нав'язати своє бачення клієнтам. В результаті може вийти гарний інтер'єр, але він буде "чужим" для замовника. Так описує принципи роботи Nadia Gordon Design автор публікації.

Ще один спеціалізований ресурс Decorill вказує Nadia Gordon Design у своєму рейтингу Ten Finest Interior Stylist in Chicago.

У рейтингу також присутні Nate Berkus, Antony Michael та інші відомі дизайнери з Чикаго.

Надія Гордон емігрувала у США зі Львова у 2005 році.

В 2013 році здобула диплом магістра за спеціальністю інтер'єр-дизайнер в  "Harrington College of Design"

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27 04 2020 09:00
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