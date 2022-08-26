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Джамала презентувала зворушливу пісню про закінчення війни

Джамала та Freel представили пісню «Коли закінчитися війна», присвячену повномасштабному вторгненню росії в Україну та очікуваній перемозі у цій війні.
Джамала презентувала зворушливу пісню про закінчення війни Дамала.Фото:прес-служба Джамали

Пісня була опублікована на каналі виконавиці на YouTube.

«Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: «Ми перемогли, війна закінчилася». Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б’ємося за своїх. За свій дім», – прокоментувала вихід композиції Джамала.

Режисером та ілюстратором відео до пісні виступила Марія Оз.

«Це пісня про всіх нас: вільних, незламних, непереможних. Вона про тих, хто першими виходять на Майдан, коли коїться несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій або в тилу. Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало», - поділився Freel.

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26 08 2022 15:40
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