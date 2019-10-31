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Джексон всьоме поспіль очолив рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей

Не дивлячись на появу все більш суперечливої інформації про поп-короля, прослуховування його пісень на стрімінгових сервісах в США продовжують зростати: 2,1 млрд у 2019 році в порівнянні з 1,8 млрд роком раніше
Майкл Джексон всьоме поспіль очолив рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей за версією журналу Forbes.
Джексон всьоме поспіль очолив рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей Майкл Джексон. Фото: zn.ua

Попри скандал, пов'язаний з виходом фільму про домагання до дітей, за 2019 рік творчість Джексона принесла спадкоємцям та правовласникам 60 мільйонів доларів, повідомляє "Громадське".

“Не дивлячись на появу все більш суперечливої інформації про поп-короля, прослуховування його пісень на стрімінгових сервісах в США продовжують зростати: 2,1 млрд у 2019 році в порівнянні з 1,8 млрд роком раніше. Завдяки прибутку від каталогу Mijac Music, шоу в Лас -Вегасі й довгострокової угоди з Sony, він сьомий рік поспіль зберігає титул найбільш високооплачуваної померлої знаменитості”, - пише Forbes.

Друге місце у рейтингу посів Елвіс Преслі (39 мільйонів доларів), а третє американський художник коміксів Чарльз Шульц (38 мільйонів доларів). Всього в рейтингу виявилися 13 знаменитостей, 9 з яких - музиканти.

Forbes також відзначає, що багато в чому померлим виконавцям допомагають заробляти стрімінгові майданчики. 

Цьогоріч у рейтинг вперше потрапила Вітні Х'юстон, яка померла сім років тому, а також репер XXXTentacion, якого застрелили в червні 2018 року.

Forbes щороку публікує рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей напередодні Гелловіна.

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31 10 2019 14:55
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