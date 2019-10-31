Джексон всьоме поспіль очолив рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей
Попри скандал, пов'язаний з виходом фільму про домагання до дітей, за 2019 рік творчість Джексона принесла спадкоємцям та правовласникам 60 мільйонів доларів, повідомляє "Громадське".
“Не дивлячись на появу все більш суперечливої інформації про поп-короля, прослуховування його пісень на стрімінгових сервісах в США продовжують зростати: 2,1 млрд у 2019 році в порівнянні з 1,8 млрд роком раніше. Завдяки прибутку від каталогу Mijac Music, шоу в Лас -Вегасі й довгострокової угоди з Sony, він сьомий рік поспіль зберігає титул найбільш високооплачуваної померлої знаменитості”, - пише Forbes.
Друге місце у рейтингу посів Елвіс Преслі (39 мільйонів доларів), а третє американський художник коміксів Чарльз Шульц (38 мільйонів доларів). Всього в рейтингу виявилися 13 знаменитостей, 9 з яких - музиканти.
Forbes також відзначає, що багато в чому померлим виконавцям допомагають заробляти стрімінгові майданчики.
Цьогоріч у рейтинг вперше потрапила Вітні Х'юстон, яка померла сім років тому, а також репер XXXTentacion, якого застрелили в червні 2018 року.
Forbes щороку публікує рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей напередодні Гелловіна.
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