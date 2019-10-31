Не дивлячись на появу все більш суперечливої інформації про поп-короля, прослуховування його пісень на стрімінгових сервісах в США продовжують зростати: 2,1 млрд у 2019 році в порівнянні з 1,8 млрд роком раніше

Майкл Джексон всьоме поспіль очолив рейтинг найбільш високооплачуваних померлих знаменитостей за версією журналу Forbes.

Попри скандал, пов'язаний з виходом фільму про домагання до дітей, за 2019 рік творчість Джексона принесла спадкоємцям та правовласникам 60 мільйонів доларів, повідомляє "Громадське".

“Не дивлячись на появу все більш суперечливої інформації про поп-короля, прослуховування його пісень на стрімінгових сервісах в США продовжують зростати: 2,1 млрд у 2019 році в порівнянні з 1,8 млрд роком раніше. Завдяки прибутку від каталогу Mijac Music, шоу в Лас -Вегасі й довгострокової угоди з Sony, він сьомий рік поспіль зберігає титул найбільш високооплачуваної померлої знаменитості”, - пише Forbes.