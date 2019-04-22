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Джемілєв заявив, що кримські татари будуть "у конструктивній опозиції до Зеленського"

Для України головне – зберегти стабільність
Народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до Володимира Зеленського, який, за попередніми даними, перемагає на президентських виборах.
Джемілєв заявив, що кримські татари будуть "у конструктивній опозиції до Зеленського" Мустафа Джемілєв. Фото: qtmm.org

"Ми – команда Петра Порошенка, і кримські татари його активно підтримують. Майже очевидно, що ми будемо в опозиції, але в опозиції конструктивній. Все, що може зробити новий президент на благо держави і питань, які ми вважаємо правильними – повністю його підтримуватимемо. Але якщо щось суперечитиме нашим ідеям, українській державі, нашому народові – ми подаватимемо свій голос", – пояснив Джемілєв, повідомляє "Крим.Реалії".

Він додав, що для України головне – зберегти стабільність.

Нагадаємо, що лідер кримських татар Мустафа Джемілєв закликав кандидата в президенти Владимира Зеленского відповісти, чи зустрівся би він з президентом РФ в анексованому Криму та на інші питання, у команді кандидата заявили, що з Володимиром Путіним доведеться зустрічатися, але не на окупованих територіях.

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22 04 2019 22:37
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