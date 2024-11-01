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ПОЛІТИКА

Дженніфер Лопес виступила на підтримку Гарріс, засудивши расизм Трампа

01 листопада 2024, 21:58
Дженніфер Лопес виступила на підтримку Гарріс, засудивши расизм Трампа
Попзірка долучилася до низки селебріті, які висловили підтримку кандидатці від Демократичної партії.

Попзірка та актриса, яка є пуерториканкою – Дженніфер Лопесприєдналася до Камали Гарріс на сцені в Лас-Вегасі, заявивши, що кожен латиноамериканець у США ображений расистськими висловлюваннями, нещодавно зробленими на мітингу Трампа.

Про це пише CNN.

"Ви не можете написати "американець" без "риканець". Це і наша країна теж»", – заявила Лопес.

На останньому тижні виборів Гарріс провела мітинги в трьох ключових штатах: у Ролі, штат Північна Кароліна; Гаррісбурзі, штат Пенсільванія; і Медісоні, штат Вісконсін. 

Вона вже заручилася підтримкою зірок, таких як Брюс Спрінгстін і Бейонсе, а вчора до неї приєдналася Дженніфер Лопес, яка відповіла на расистські коментарі щодо її походження, зроблені на мітингу за Дональда Трампа в Медісон Сквер Гарден.

Комік Тоні Хінчкліфф викликав суперечки, коли назвав Пуерто-Ріко "плаваючим островом сміття". Цей коментар спонукав Байдена у відповідь нібито назвати прихильників Трампа "сміттям".

Втім, Байден відкинув ці звинувачення, а Трамп взяв участь у фотосесії, під час якої вдягнувся в уніформу та покатався у сміттєвозі.

Лопес, яка є пуерториканкою, на мітингу в Лас-Вегасі на підтримку Гарріс розповіла про свій досвід латиноамериканської жінки, яка живе в США та виступила з критикою Трампа.  

"У Медісон Сквер Гарден він нагадав нам, хто він є насправді і що він насправді відчуває. Того дня образилися не лише пуерториканці, а кожен латиноамериканець у цій країні. Я пуерторіканка, і так, я народилася тут, і ми американці. Я мати. Я сестра. Я акторка і артистка. І мені подобаються голлівудські закінчення. Мені подобається, коли перемагає хороший хлопець, а в нашому випадку – хороша дівчина", — сказала вона. 

Вона також закликала жінок голосувати за покликом серця, наголошуючи, що почуття жінок мають значення і що американки можуть змінити ситуацію на виборах.

Останніми днями інші пуерториканські знаменитості зокрема одна з найбільших світових зірок латиноамериканської музики Bad Bunny та співакРікі Мартін також критикували Трампа. А зірка реггетону Нікі Джем, який раніше виступав на сцені з Трампом, відкликав свою підтримку, заявивши: "Пуерто-Ріко слід поважати". 

Коментарі Дженніфер Лопес прозвучали на тлі чергової заяви Трампа, яка викликала широкий резонанс у США. Експрезидент заявив, що захищатиме жінок, "і неважливо, подобається це жінкам чи ні".  

Дональд ТрампЛопесКамала Гарріс

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