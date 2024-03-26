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Джерела кремля розповіли, яке місто планує відібрати путін

26 березня 2024, 12:57
Джерела кремля розповіли, яке місто планує відібрати путін
Фото: REUTERS
У росії переконані, що їм під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України ускладнене.

російський диктатор путін націлився на взяття Харкова.

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на джерела у кремлі.

Як зазначається, усі джерела видання впевнені, що путін збирається продовжувати війну. Проте їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться. Так, один із співрозмовників, близьких до кремля, вважає, що після невдалого контрнаступу ЗСУ путін "відчув слабкість України і готовий йти до переможного – хоч до Києва – і за ціною не постоїть".

"Треба буде мобілізацію – оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки – пересуне. Він пішов на принцип", – впевнене джерело.

Інший співрозмовник, близький до адміністрації президента рф, навпаки, вважає, що вище керівництво країни ставить перед собою "реалістичніші цілі", а саме взяття Харкова і поступове закінчення "СВО" після цього. путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярного обстрілу Білгородської області потрібно створити "санітарну зону" навколо неї. Цей регіон рф межує саме із Харківською областю України.

ХарківПутінвійна в Україніросія окупанти

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