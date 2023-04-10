Джо Байден балотуватиметься на другий термін

Президентські вибори у США пройдуть 2024 року.

Глава Сполучених Штатів Америки Джо Байден буде балотуватися на другий термін президентства на виборах 2024 року.

Про це повідомляє NBC News.

За словами джерела видання, хоча Байден вже ухвалив рішення,він поки не поспішає публічно оголошувати про участь у виборах.

Видання зазначає, що у нього є причини для затримки офіційного оголошення про намір балотуватися на другий термін.

Зокрема, у чинного американського президента так і не з'явилось серйозного конкурента від Демократичної партії на виборах, а його попередник Дональд Трамп, якому зараз висунуто звинувачення, є центром політичної уваги. Також у Байдена назріває велика сутичка з республіканцями в Конгресі щодо витрат.

"Наразі єдиними основними кандидатами від Республіканської партії, які офіційно оголосили про балотування, є Трамп, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі та ексгубернатор Арканзасу Аса Гатчінсон", – повідомило видання.