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Джо Байден не приїде на Саміт миру

03 червня 2024, 19:59
Джо Байден не приїде на Саміт миру
Представляти США на форумі буде заступниця президента Сполучних Штатів.

На Саміті миру у Швейцарії від США поїде віце-президент країни Камала Гарріс.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що Харріс 15 червня вирушить до Люцерна (Швейцарія) для участі в Саміті миру щодо України, де підкреслить відданість адміністрації Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН.

"Віце-президент підтвердить підтримку народу України, який захищається від триваючої російської агресії. Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віце-президента, представляючи Сполучені Штати на саміті", - йдеться у повідомленні.

 

Джозеф Байденвійна в Україніросія-агресорсаміті миру

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