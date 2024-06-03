Джо Байден не приїде на Саміт миру

Представляти США на форумі буде заступниця президента Сполучних Штатів.

На Саміті миру у Швейцарії від США поїде віце-президент країни Камала Гарріс.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що Харріс 15 червня вирушить до Люцерна (Швейцарія) для участі в Саміті миру щодо України, де підкреслить відданість адміністрації Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН.

"Віце-президент підтвердить підтримку народу України, який захищається від триваючої російської агресії. Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віце-президента, представляючи Сполучені Штати на саміті", - йдеться у повідомленні.