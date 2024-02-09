Джо Байден виступив з незапланованим зверненням з Білого дому

Байден обурений, що його назвали "літньою людиною з проблемами з пам'яттю".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів незапланований виступ перед народом, під час якого говорив про звіт спецпрокурора Роберта Хура про неналежне зберігання документів.

Про це йшлося у заяві, яку транслювала пресслужба Білого дому.

У своїй промові Байден прокоментував рішення спеціального прокурора не висувати звинувачення проти нього у неправильному поводженні з секретними документами. Прокурор назвав Байдена "літнім чоловіком з поганою памʼяттю", який навмисно зберігав і розкривав конфіденційну інформацію.

Своєю чергою американський лідер заявив, що попри вік, а Байдену 81 рік, він почувається добре і додав, що "пам’яттю все добре". Він розкритикував журналістів за те, що вони висловили занепокоєння виборців щодо його віку та гостроти розуму.

Згідно зі звітом спеціального прокурора Роберта Хура, президенту не будуть висунуті звинувачення в навмисному привласненні секретних документів у січні 2017 року, коли Байден залишив посаду віцепрезидента.

Головною причиною такого рішення стало те, що ніщо не доводить навмисного наміру Байдена незаконно зберігати секретну інформацію.

Байден заперечує, що навмисно зберігав секретні матеріали, хоч у звіті спеціального прокурора йдеться інакше.

"Наше розслідування виявило докази того, що президент Байден навмисно зберігав і розкривав секретні матеріали після свого віце-президентства, коли він був приватною особою", — йдеться у звіті.

Відповідаючи на запитання, чому йому потрібно бути кандидатом від Демократичної партії, президент Байден відповів, що він є найбільш кваліфікованою людиною в цій країні, щоб бути президентом Сполучених Штатів і "завершити роботу, яку я розпочав".