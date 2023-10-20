Президент США Джо Байден звернувся до американського народу зі спеціальною промовою про війну росії проти України та напад Хамасу на Ізраїль.

Повне звернення можна переглянути на офіційному Youtube-каналі.

"Доброго вечора, мої дорогі американці. Ми стоїмо перед переломною точкою в історії. Це один із тих моментів, коли наші нинішні рішення визначатимуть майбутнє на десятиліття вперед", - сказав американський президент після повернення з Ізраїлю.

Він додав, що терористична група Хамас випустила в світ чисте зло і напад на Ізраїль є відлунням майже 20 місяців війни, трагедій і жорстокості, заподіяної народу України, який дуже сильно постраждав після того, як путін розпочав повномасштабне вторгнення.

"Ми не забули про масові поховання. Закопані тіла зі слідами тортур. Зґвалтування, які росіяни використовували як зброю. Тисячі й тисячі українських дітей, яких вкрали у їхніх батьків і примусово вивезли до росії", - сказав Байден.

За його словами, Хамас і путін представляють різні загрози, але у них є дещо спільне: вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію.

"путін заперечує, що Україна має чи колись мала справжню державність і стверджує, що Україну створив СРСР. Крім того, лише два тижні тому він сказав, що якщо США та наші союзники відступлять, військова підтримка України протрималася б тиждень" - сказав Байден і додав: "Але ми не відступимо. Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. І природним є питання, чому це важливо для Америки? Тож дозвольте мені поділитися з вами, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є критично важливим для національної безпеки США".

На думку американського президента, якщо США не зупиниіть жагу путіна до влади і контролю над Україною, він піде далі - на Польщу, Естонію, Латвію і Литву.

"Якщо ми підемо і дозволимо путіну стерти українську незалежність, агресори по всьому світу насміляться на те саме. Ризик конфлікту та хаосу може поширитися на інші частини світу" - сказав Джо Байден.

Він додав, що саме тому надішле до Конгресу терміновий запит для фінансування Ізраїлю та України.

Байден наказав переконатися, що США і далі безперервно надсилатиме Україні зброю, щоб вона могла зупинити жорстокість путіна.

"За понад рік путін зазнав невдачі – і продовжує зазнавати невдач. Київ досі стоїть завдяки відважності українського народу. Україна повернула собі понад 50% території, яку колись окупували російські війська. Що сталося б, якби ми пішли?" - підсумував Байден.

Він додав, що обговорив з Нетаньягу критичну необхідність для Ізраїлю діяти за законами війни і захистити цивільне населення.

"Це розумна інвестиція. Це приноситиме дивіденди американській безпеці протягом поколінь. Допоможе вберегти американські війська. Допоможе нам побудувати безпечніший світ, з миром і достатком для наших дітей і онуків" - додав американський лідер.

Виділені кошти Конгресом також підуть для поповнення власних запасів.

"Дозвольте мені закінчити цим: на початку року я ступив на борт Air Force One на таємний рейс до Польщі. Там я сів на потяг до Києва із затемненими вікнами – 10 годин в обидва боки. Щоб підтримати українців напередодні річниці їхньої відважної боротьби" - сказав він і додав, що українці борються за те саме, за що США боролися 250 років тому: за свободу, незалежність, самовизначення.

Він повідомив, що коли йшов Києвом із президентом Зеленським під звуки повітряної тривоги вдалечині, то відчув те, у що завжди вірив, – сильніше, ніж будь-коли. Америка – це маяк для світу.

"Я знаю, що в нас є розбіжності вдома. Ми маємо їх подолати. Ми не можемо допустити, щоб дріб’язкова партійна політика стала на заваді нашої відповідальності як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо, щоб такі терористи як Хамас, і тирани як путін перемогли. Я відмовляюсь це допустити" - сказав Джо Байден.

Свою промову президент США закінчив словами: "Хай береже вас Бог, і хай Бог береже наші війська".