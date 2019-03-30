Джо Байдена звинуватили в сексуальних домаганнях

Колишній член Асамблеї штату Невада Люсі Флорес звинуватила колишнього віце-президента США Джо Байдена в сексуальних домаганнях.

"Я відчула, як він підійшов до мене ззаду і поклав свої долоні мені на плечі. Я завмерла - чому віце-президент мене торкається? Я відчула, як він нахилився і вдихнув запах мого волосся", - зазначила вона, інформує Cut The.

Ситуація, стверджує Флоренс, її дуже засмутила. Особливо після того, як Байден поцілував її в потилицю.

"Я була засмучена - я не вимила голову, а віце-президент її нюхає. І, до речі, якого хр*на? Чому віце-президент США нюхає моє волосся? Він повільно поцілував мене в потилицю. Мій мозок не міг зрозуміти, що відбувається. Мені було ніяково. Я хотіла провалитися під землю", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Кевіна Спейсі офіційно звинуватили в сексуальних домаганнях.