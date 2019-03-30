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Джо Байдена звинуватили в сексуальних домаганнях

Інцидент стався у 2014 році
Колишній член Асамблеї штату Невада Люсі Флорес звинуватила колишнього віце-президента США Джо Байдена в сексуальних домаганнях.
Джо Байдена звинуватили в сексуальних домаганнях Джозеф Байден. Фото: vlada.io

"Я відчула, як він підійшов до мене ззаду і поклав свої долоні мені на плечі. Я завмерла - чому віце-президент мене торкається? Я відчула, як він нахилився і вдихнув запах мого волосся", - зазначила вона, інформує Cut The.

Ситуація, стверджує Флоренс, її дуже засмутила. Особливо після того, як Байден поцілував її в потилицю.

"Я була засмучена - я не вимила голову, а віце-президент її нюхає. І, до речі, якого хр*на? Чому віце-президент США нюхає моє волосся? Він повільно поцілував мене в потилицю. Мій мозок не міг зрозуміти, що відбувається. Мені було ніяково. Я хотіла провалитися під землю", - підкреслила вона.

Нагадаємо, Кевіна Спейсі офіційно звинуватили в сексуальних домаганнях.

Раніше представники Netflix заявили про закриття серіалу на тлі зізнання Спейсі, який зіграв в "Картковому будиночку" головну роль, в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Причиною камінг-ауту стали заяви актора серіалу "Стартрек" Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років.

 

 

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30 03 2019 13:32
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