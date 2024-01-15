Джон Керрі залишить Білий дім, щоб допомогти Байдену виграти вибори

Американський політик хоче піти з адміністрації, щоб президент США Джо Байден повернувся у Білий дім.

Джон Керрі, спеціальний посланник Сполучених Штатів із питань клімату та колишній держсекретар і кандидат у президенти, планує залишити адміністрацію президента США Джо Байдена цієї зими, щоб допомогти йому у виборчій кампанії до Білого дому, повідомили в офісі Керрі.

Про це пише Тhe Guardian.

Керрі відіграв важливу роль при укладенні Паризької кліматичної угоди 2015 року, а також консенсусу в ОАЕ, який закликає до відмови від викопного палива, досягнутого в грудні на глобальному кліматичному саміті Cop28 у Дубаї.

Керрі та Байден розмовляли в Овальному кабінеті на початку цього тижня, і у цій розмові Керрі сказав, що хоче просувати кліматичні ідеї Байдена на виборах 2024 року.

Керрі був призначений спеціальним посланником з кліматичної кризи невдовзі після того, як Байден виграв президентські вибори 2020 року, перемігши Дональда Трампа. У той час команда Байдена заявила, що Керрі "увесь час боротиметься зі зміною клімату" на цій посаді, яка вперше включатиме місце в Раді національної безпеки, підвищуючи важливість подолання кліматичної кризи та глобального опалення.