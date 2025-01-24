Джон Реткліфф обійняв посаду директора Центрального розвідувального управління США

На слуханнях в Сенаті він казав, що ЦРУ має краще використовувати штучний інтелект для протистояння супротивникам – зокрема рф та Китаю.

Сенат Сполучених Штатів Америки (США) затвердив Джона Реткліффа на посаді директора Центрального розвідувального управління переважною більшістю голосів.

Про це повідомляє The Hill.

Як пише видання, кандидатуру Реткліффа підтримали 74 сенатори, проти виступили – 25. Він був директором національної розвідки під час першого терміну Трампа. Окрім того, це другий член команди національної безпеки президента Дональда Трампа, якого затвердила верхня палата.

Під час слухань щодо підтвердження він сказав демократам, що зберігатиме ЦРУ аполітичним і не звільнятиме жодного співробітника агентства через політичні уподобання чи опозицію до президента.

Він також отримав високі оцінки обох партій за свою позицію щодо Китаю, будучи давнім прихильником боротьби з Комуністичною партією Китаю — тема, яка піднялася під час слухань щодо його затвердження минулого тижня.

Реткліфф акцентував, що буде наполягати на тому, щоб ЦРУ більше використовувало такі технології, як штучний інтелект і квантові обчислення, а також розширювало використання збору інформації про людину.