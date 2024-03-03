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ПОЛІТИКА

Джонсон ініціює голосування за новий законопроєкт на підтримку України

03 березня 2024, 20:22
Джонсон ініціює голосування за новий законопроєкт на підтримку України
з вільних джерел
За словами журналістів, попри протидію трампістів, деяких демократів і можливу відставку з посади спікера нижньої палати Конгресу, Майк Джонсон винесе оновлений проєкт на голосування.

Спікер нижньої палати Конгресу США Майк Джонсон надав можливість американським законодавцям узгодити нову пропозицію щодо законопроєкту, що включає допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN.

У приватному порядку Джонсон зустрівся з іншими республіканцями, які наполягають, що в законопроєкті мають бути передбачені обмеження на кордоні США з Мексикою. Голова нижньої палати у закордонних справах Майкл Маккол бере на себе провідну роль у спробі доопрацювати пропозицію і залагодити розбіжності, щоб винести проєкт на голосування до кінця березня або початку квітня.

Джонсон поки не заявляв про свою позицію і не обіцяв винести проєкт на голосування. Він сказав своїм колегам, що спочатку необхідно завершити розробку закону про державне фінансування. Але прихильники цього плану серед республіканців вважають, що щойно проєкт допомоги буде доопрацьовано до середини березня, його все ж винесуть на голосування. Навіть наперекір тому, що це може викликати негативну реакцію з боку вкрай правих республіканців або навіть спричинити голосування за відсторонення Джонсона з посади спікера.

"Більше, ніж ви думаєте. Ми повинні щось зробити", — прямо відповів представник нижньої палати від штату Пенсільванія Браян Фітцпатрік, коли його запитали про те, яка підтримка проєкту серед республіканців.

Водночас провести законопроєкт через Палату представників вкрай складно. Республіканці сильно розділені з питання України, і колишній президент Дональд Трамп може буквально знищити законопроєкт одним постом у соцмережах. Крім того, для його ухвалення знадобиться широка підтримка серед демократів, що теж непросто з огляду на ту обставину, що пакет містить нові прикордонні обмеження і допомогу Ізраїлю, проти чого, ймовірно, буде ліве крило демократів.

законопроєктдопомога УкраїніПалата представників

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