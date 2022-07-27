Джонсон може стати наступним генсекретарем НАТО

на посаду генсекретаря претендують також міністр оборони Бен Воллес і колишні прем'єри Тереза Мей і Девід Кемерон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Там зазначають, що старші лідери Консервативної партії Великої Британії підтримують кандидатуру Джонсона на місце генсекретаря.

Очікується, що Столтенберг піде у відставку у вересні 2023 року. Крім Джонсона, на посаду генсекретаря претендують також міністр оборони Бен Воллес і колишні прем'єри Тереза Мей і Девід Кемерон.

Щоб зайняти посаду, яка призначається одноголосно країнами-членами НАТО, йому потрібно буде залишити депутатський мандат.