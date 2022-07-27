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Джонсон може стати наступним генсекретарем НАТО

на посаду генсекретаря претендують також міністр оборони Бен Воллес і колишні прем'єри Тереза Мей і Девід Кемерон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.
Джонсон може стати наступним генсекретарем НАТО Фото: un.org.ua

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Там зазначають, що старші лідери Консервативної партії Великої Британії підтримують кандидатуру Джонсона на місце генсекретаря.

Очікується, що Столтенберг піде у відставку у вересні 2023 року. Крім Джонсона, на посаду генсекретаря претендують також міністр оборони Бен Воллес і колишні прем'єри Тереза Мей і Девід Кемерон.

Щоб зайняти посаду, яка призначається одноголосно країнами-членами НАТО, йому потрібно буде залишити депутатський мандат.

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27 07 2022 10:09
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