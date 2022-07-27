ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Джонсон може стати наступним генсекретарем НАТО
на посаду генсекретаря претендують також міністр оборони Бен Воллес і колишні прем'єри Тереза Мей і Девід Кемерон
Фото: un.org.ua
Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
Там зазначають, що старші лідери Консервативної партії Великої Британії підтримують кандидатуру Джонсона на місце генсекретаря.
Очікується, що Столтенберг піде у відставку у вересні 2023 року. Крім Джонсона, на посаду генсекретаря претендують також міністр оборони Бен Воллес і колишні прем'єри Тереза Мей і Девід Кемерон.
Щоб зайняти посаду, яка призначається одноголосно країнами-членами НАТО, йому потрібно буде залишити депутатський мандат.
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