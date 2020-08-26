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Джонсон назвав чутками повідомлення про намір піти у відставку через коронавірус

Бориса Джонсона госпіталізували 6 квітня
Раніше низка ЗМІ, серед яких газета The Times і видання Business Insider, повідомили, що Джонсон може покинути свій пост через шість місяців через проблеми зі здоров'ям, викликані коронавірусом.
Джонсон назвав чутками повідомлення про намір піти у відставку через коронавірус Фото: з вільних джерел

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон назвав чутками інформацію про те, що в найближчі шість місяців він піде у відставку через погіршення здоров'я після перенесеного COVID-19, пише видання DevonLive, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Це абсолютна нісенітниця! Я відчуваю себе набагато краще, оскільки я трохи схуд. Малувато, але я втратив щонайменше 9 кг", - відповів Джонсон.

Прем'єр уточнив, що, за його мірками, це досить багато.

Раніше низка ЗМІ, серед яких газета The Times і видання Business Insider, повідомили, що Джонсон може покинути свій пост через шість місяців через проблеми зі здоров'ям, викликані коронавірусом.

Бориса Джонсона госпіталізували 6 квітня. Як повідомили в канцелярії прем'єра, симптоми захворювання у нього не проходили протягом десяти днів. Потім Джонсону різко стало гірше, і його перевели в реанімацію. Через три дні прем'єр-міністра повернули в звичайну палату, а 12 квітня - виписали. В кінці місяця Джонсон повернувся до роботи в своєму офісі.

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26 08 2020 10:52
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