Джонсон назвав чутками повідомлення про намір піти у відставку через коронавірус

Раніше низка ЗМІ, серед яких газета The Times і видання Business Insider, повідомили, що Джонсон може покинути свій пост через шість місяців через проблеми зі здоров'ям, викликані коронавірусом.

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон назвав чутками інформацію про те, що в найближчі шість місяців він піде у відставку через погіршення здоров'я після перенесеного COVID-19, пише видання DevonLive, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Це абсолютна нісенітниця! Я відчуваю себе набагато краще, оскільки я трохи схуд. Малувато, але я втратив щонайменше 9 кг", - відповів Джонсон.

Прем'єр уточнив, що, за його мірками, це досить багато.

Раніше низка ЗМІ, серед яких газета The Times і видання Business Insider, повідомили, що Джонсон може покинути свій пост через шість місяців через проблеми зі здоров'ям, викликані коронавірусом.

Бориса Джонсона госпіталізували 6 квітня. Як повідомили в канцелярії прем'єра, симптоми захворювання у нього не проходили протягом десяти днів. Потім Джонсону різко стало гірше, і його перевели в реанімацію. Через три дні прем'єр-міністра повернули в звичайну палату, а 12 квітня - виписали. В кінці місяця Джонсон повернувся до роботи в своєму офісі.

Читайте також: Джонсон проти локдауну для Британії у разі нової хвилі