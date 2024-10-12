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ПОЛІТИКА

Джонсон не хоче продовжувати фінансування України, сподівається на завершення конфлікту з Трампом

12 жовтня 2024, 09:12
Джонсон не хоче продовжувати фінансування України, сподівається на завершення конфлікту з Трампом
https://mikejohnson.house.gov/
Спікер Палати представників сподівається, що Трамп стане президентом і закінчить війну.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не має бажання продовжувати фінансувати Україну і сподівається, що в цьому не виникне потреби.

Про це він заявив в інтерв’ю Punchbowl News.

"Я не маю бажання продовжувати фінансування України, і сподіваюся, що в цьому не буде потреби. Якщо президент Трамп виграє, я вірю, що він насправді зможе завершити цей конфлікт. Думаю, він зателефонує путіну і скаже, що вже досить. І я думаю, що весь світ вже втомився від цього і хоче, щоб це нарешті вирішилось", – сказав Джонсон.

Водночас, у разі перемоги на виборах Камали Гарріс, певен спікер-республіканець, війна в Україні не завершиться.

"Я не впевнений у деталях, але думаю, що якщо Камала Гарріс стане президентом, то війна не закінчиться, і це буде відчайдушний та небезпечний сценарій", – припустив він.

Кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс заявляла, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським диктатором владіміром путіним без участі Києва.

Натомість із заяв колишнього президента США Дональда Трампа можна зробити висновок, що, у разі переобрання у листопаді, він припинить підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Під час передвиборчої кампанії він регулярно називає Україну тягарем для США і заявляє про своє прагнення побачити закінчення війни, яке він обіцяє досягти шляхом переговорів всього за 24 години. 

Трамп також чітко висловив своє захоплення владіміром путіним і зневажливе ставлення до Європейського Союзу. Багато спостерігачів побоюються, що, повернувшись на посаду, він буде мовчки або навіть прямо потурати зусиллям росії, спрямованим на домінування в Україні. 

Майк Джонсонфінансуванняпідтримка України

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