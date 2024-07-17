Джонсон обговорив з Трампом Україну: що відомо
17 липня 2024, 14:07
фото instagram.com/borisjohnsonuk
Раніше Трамп заявляв, що у разі переобрання президентом зможе закінчити війну.
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Зокрема політики обговорювали Україну.
Про це Джонсон повідомив у соцмережі X (Twitter).
"Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії" – зазначив він.
Джонсон також додав, що Трамп перебуває "у чудовій формі після ганебного замаху на його життя".
Натомість лідер Республіканської партії США у своїй публікації в Truth Social не згадав предмет зустрічі, а лише назвав Джонсона "дуже хорошим хлопцем".
Нагадаємо, Трамп уже неодноразово заявляв, що у разі перемоги на виборах у листопаді покладе край війні між росією та Україною "ще до того, як увійде в Білий дім".