Джонсон обговорив з Трампом Україну: що відомо

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Зокрема політики обговорювали Україну.

"Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії" – зазначив він.

Джонсон також додав, що Трамп перебуває "у чудовій формі після ганебного замаху на його життя".

Натомість лідер Республіканської партії США у своїй публікації в Truth Social не згадав предмет зустрічі, а лише назвав Джонсона "дуже хорошим хлопцем".

Нагадаємо, Трамп уже неодноразово заявляв, що у разі перемоги на виборах у листопаді покладе край війні між росією та Україною "ще до того, як увійде в Білий дім".