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Джонсон обговорив з Трампом Україну: що відомо

17 липня 2024, 14:07
Джонсон обговорив з Трампом Україну: що відомо
фото instagram.com/borisjohnsonuk
Раніше Трамп заявляв, що у разі переобрання президентом зможе закінчити війну.
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Зокрема політики обговорювали Україну.
 
Про це Джонсон повідомив у соцмережі X (Twitter).
 
"Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії" – зазначив він.
 
Джонсон також додав, що Трамп перебуває "у чудовій формі після ганебного замаху на його життя".
 
Натомість лідер Республіканської партії США у своїй публікації в Truth Social не згадав предмет зустрічі, а лише назвав Джонсона "дуже хорошим хлопцем".
 
Нагадаємо, Трамп уже неодноразово заявляв, що у разі перемоги на виборах у листопаді покладе край війні між росією та Україною "ще до того, як увійде в Білий дім".

 

Дональд ТрампБорис Джонсонвійна в Україніросія окупанти

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