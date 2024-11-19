Джонсон озвучив три кроки для перемоги України у війні з росією

На думку Джонсона, ці заходи допоможуть переконати президента росії владіміра путіна, що "він зробив гігантську помилку" і ніколи не зможе підкорити Україну.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із пропозицією для Заходу, яка, на його думку, допоможе Україні не лише уникнути поразки, а й здобути перемогу.

Про це він написав 18 листопада на своїй сторінці у соцмережі Х.

Джонсон запропонував план перемоги України напередодні тисячного дня війни.

Основні положення його плану:

1. Дата вступу України до НАТО:

Джонсон наголосив, що Україна вже є вільною, незалежною, демократичною європейською державою, тому Захід має "зважитися надавати гарантії безпеки" і назвати конкретну дату вступу України до НАТО.

2. Фінансова допомога:

Пропонується надати Україні кредит у розмірі 500 млрд доларів за аналогією з програмою ленд-лізу, щоб забезпечити фінансові ресурси для перемоги у війні.

3. Ракетна підтримка:

- Джонсон привітав рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російських військових базах.

- Він закликав Великобританію та Францію надати Україні дозвіл на застосування крилатих ракет Storm Shadow і SCALP.

На думку Джонсона, ці заходи допоможуть переконати президента росії владіміра путіна, що "він зробив гігантську помилку" і ніколи не зможе підкорити Україну.

Пропозиції експрем’єра відображають його тверду позицію на підтримку України в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.