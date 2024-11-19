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ПОЛІТИКА

Джонсон озвучив три кроки для перемоги України у війні з росією

19 листопада 2024, 08:31
Джонсон озвучив три кроки для перемоги України у війні з росією
ТГ Міністерство оборони України
На думку Джонсона, ці заходи допоможуть переконати президента росії владіміра путіна, що "він зробив гігантську помилку" і ніколи не зможе підкорити Україну.

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із пропозицією для Заходу, яка, на його думку, допоможе Україні не лише уникнути поразки, а й здобути перемогу. 

Про це він написав 18 листопада на своїй сторінці у соцмережі Х.

Джонсон запропонував план перемоги України напередодні тисячного дня війни. 

Основні положення його плану: 

1. Дата вступу України до НАТО: 

Джонсон наголосив, що Україна вже є вільною, незалежною, демократичною європейською державою, тому Захід має "зважитися надавати гарантії безпеки" і назвати конкретну дату вступу України до НАТО. 

2. Фінансова допомога:

Пропонується надати Україні кредит у розмірі 500 млрд доларів за аналогією з програмою ленд-лізу, щоб забезпечити фінансові ресурси для перемоги у війні. 

3. Ракетна підтримка: 

- Джонсон привітав рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російських військових базах. 

- Він закликав Великобританію та Францію надати Україні дозвіл на застосування крилатих ракет Storm Shadow і SCALP. 

На думку Джонсона, ці заходи допоможуть переконати президента росії владіміра путіна, що "він зробив гігантську помилку" і ніколи не зможе підкорити Україну. 

Пропозиції експрем’єра відображають його тверду позицію на підтримку України в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. 

Борис Джонсонвійна в Україніплан перемоги

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