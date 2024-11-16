Джонсон боїться, що в Європі спробують забути про агресію росії

Дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца голові рф путіну може призвести до повернення до нормандського формату переговорів щодо російської агресії в Україні.

Про це заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Боюся, Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до огидного франко-німецького нормандського формату, у якому росію та Україну розглядали як рівноправних співрозмовників у внутрішніх розбірках", - написав він.

Джонсон вважає, що така позиція не відображає реальність. Він нагадав, що саме росія вторглася в Україну та почала збройну агресію проти нашої країни.

"Це ганебна зрада реальності - того, що путін розпочав злочинне та невиправдане вторгнення, а Україна є абсолютно невинною стороною", - зазначив експрем'єр-міністр Великої Британії.

Єдиний спосіб покласти край війні - масово та швидко зміцнити позиції України, додав Джонсон.