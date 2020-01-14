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Джонсон відмовив Шотландії у референдумі про незалежність

Перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов 2014 року. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку
"Уряд Британії продовжить підтримувати демократичне рішення шотландського народу та обіцянку, яку ви йому дали. З цієї причини я не можу дати згоду на передачу повноважень, яка б призвела до наступних референдумів про незалежність", - заявив британський прем’єр-міністр.
Джонсон відмовив Шотландії у референдумі про незалежність Фото: з вільних джерел

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився надати шотландському парламенту право призначити другий референдум про незалежність Шотландії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його листі до лідерки Шотландії Ніколи Стерджен, який Джонсон оприлюднив у своєму Twitter.

19 грудня перший міністр Шотландії Нікола Стерджен написала листа Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум щодо незалежності.

Джонсон зазначив, що Стерджен та її попередники пообіцяли, що референдум 2014 року був "один раз на покоління". Він підкреслив, що тоді шотландці проголосували за те, аби зберегти цілісність Великої Британії.

"Уряд Британії продовжить підтримувати демократичне рішення шотландського народу та обіцянку, яку ви йому дали. З цієї причини я не можу дати згоду на передачу повноважень, яка б призвела до наступних референдумів про незалежність", - заявив британський прем’єр-міністр.

Шотландська національна партія Ніколи Стерджен на виборах в грудні здобула 47 з 59 місць у шотландському парламенті. Стерджен заявила, що таким чином Шотландія  дала зрозуміти, що не хоче, аби британський уряд вивів шотландців з Євросоюзу.

Перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов 2014 року. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку.

Водночас на референдумі про вихід Британії з ЄС 62% шотландців заявили, що хочуть залишитися у складі ЄС.

Британія повинна залишити ЄС 31 січня.

Нагадаємо, що біля берегів Шотландії збудували першу вітрову електростанцію на плаву.

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14 01 2020 14:33
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