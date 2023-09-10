Джонсон виступив на форумі YES з різкою промовою на адресу Заходу

Домовитися про мир з путіним неможливо, заявив Борис Джонсон.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вірить, що миру в Україні можна досягнути, допоки владімір путін залишається на чолі росії.

Про це Борис Джонсон розповів під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) Майбутнє вирішується в Україні.

"Якщо є якийсь спосіб досягти мирного врегулювання — звичайно потрібно це робити. Але я не думаю, що це можна зробити з путіним. Я скептично до цього ставлюся", — наголосив колишній британський прем'єр.

У своєму виступі на YES він наголосив: світ повинен довести, що цінності демократії та свободи працюють, а для цього Захід має допомогти захищати Україну, допоки останній російський солдат не залишить її територію.

На думку Джонсона, найкращими гарантіями для України буде її членство в НАТО: "Потрібно, щоб Україна якомога скоріше стала членом Альянсу. НАТО довело, що воно є ефективним Альянсом. Існував аргумент, що якщо Україна стане учасницею НАТО це спровокує Путіна. Але подивіться, що сталося без членства України в НАТО. Тільки членство України в Альянсі є довгостроковим вирішенням цієї проблеми".

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії також закликав західних партнерів посилити санкції проти росії та передати Україні 300 мільярдів доларів арештованих російських грошей на відновлення.

"Моє запитання до друзів з інших західних країн — чому ми чекаємо? Почніть зараз, і ми врятуємо життя, і ми покладемо край цьому жахливому конфлікту. Ми завжди даємо те, що потрібно, але завжди робимо це на місяці й місяці пізніше", — зауважив Джонсон.