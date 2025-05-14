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ПОЛІТИКА

Джонсон: За президентства Байдена Заходу забракло рішучості підтримати Україну

14 травня 2025, 15:24
Джонсон: За президентства Байдена Заходу забракло рішучості підтримати Україну
ТГ Міністерство оборони України
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії розкритикував підхід Заходу за часів Байдена — і заявив, що Трамп здатний на більше.

Західним політикам в епоху президентства Джо Байдена "не вистачило яєць", щоб повноцінно підтримати Україну, заявив у вівторок колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Про це пише Politico.

У виступі на Копенгагенському саміті демократії, Джонсон висловив переконання, що президент США Дональд Трамп заслуговує на визнання за те, що ще у 2018 році, під час свого першого терміну, почав постачати Україні летальну зброю. Водночас він також висловив занепокоєння з приводу нинішніх мирних переговорів із росією.

"При всіх наших нинішніх претензіях до [позиції Трампа], я відзначаю дві речі: по-перше, за Джо [Байдена] і протягом останніх двох років, що б не казали про дії Заходу, ми лише не давали Україні програти. Але ми так і не наважилися дати їм те, що справді було потрібно", — сказав Джонсон в інтерв’ю виданню.

"І друге, що я завжди відзначаю — це те, що саме Трамп ще у 2018 році надав Україні “Джавеліни”... ракети, і саме він зламав табу на постачання летальної зброї, чого демократи так і не зробили", — додав він.

Коли Джонсона запитали про його попередні заяви, що Трамп буде "рішучим і твердим" щодо України, він відповів:

"Такі лідери, як президент Трамп, слухають багато різних думок, перш ніж ухвалити рішення". І додав: "Я хвилююсь, але не думаю, що Дональд Трамп внутрішньо готовий дозволити поразку України. І, на мою думку, в нього немає політичного простору, щоб допустити це".

Джонсон, який активно закликає американських республіканців зберегти курс на підтримку України та вважає, що європейські побоювання щодо стратегії Трампа перебільшені, зазначив:

"Я завжди вважав, що якщо ми зможемо досягти миру через силу, то Трамп — попри всі закиди на його адресу — зможе це реалізувати".

Експрем'єр Британії також заявив, що переговори між сторонами перебувають на "дуже критичному етапі", коли Україну "заганяють у кут" і закликають до значних поступок — зокрема щодо територій та відмови від членства в НАТО.

"На росію досі не було здійснено жодного справжнього тиску — і всі це бачать. Я сподіваюся, що зараз у Вашингтоні нарешті усвідомлюють: путін не хоче миру", — сказав Джонсон.

Політик також висловив побоювання, що війна може завершитися «вкрай небезпечно» — на умовах путіна: припиненням вогню, припиненням військової допомоги від США та обіцянкою, що Україна не вступить до НАТО.

"Я боюся, що хтось скаже: “На цьому зупинимося. Припинимо вбивства — і президент (США) зможе переконати себе, що це перемога. Але насправді це буде катастрофа — абсолютна катастрофа, адже путін збереже здатність дестабілізувати Україну. І, звісно, зможе розпочати нове вторгнення. Мене це насправді дуже тривожить", — зізнався Джонсон.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампБорис Джонсонпідтримка України

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