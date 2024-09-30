Джонсон звинуватив Макрона у саботажі Brexit через міграційну кризу

За його словами, французький президент намагався підірвати Brexit за допомогою нелегальної міграції.

Колишній премʼєр Британії Борис Джонсон розповів, що французький президент Еммануель Макрон хотів покарати Лондон за вихід з Євросоюзу. За його словами, лідер Франції розглядає Brexit як "жахливу зневагу до ЄС та свого погляду на світ".

Про це повідомляє Politico з посиланням на мемуари Джонсона.

Зокрема, Макрон, зо словами британського експремʼєра, створив "зброї" з нелегальної міграції, аби підірвати процес виходу Британії з ЄС. Він написав, що французький президент готовий закрити очі на банди, які переправляють людей через Ла-Манш.

Журналісти зазначають, що Джонсон та Макрон мали прохолодні стосунки. Вони мали різкі розбіжності щодо Brexit, війни в Україні та прав на риболовлю. Президент Франції також виступав проти перегляду британської угоди щодо Північної Ірландії після виходу з ЄС.