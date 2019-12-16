Джуліані: ексгенпрокурора Шокіна двічі отруїли, і він ледве не помер

Адвокат Трампа заявив, що здобув цю інформацію під час свого візиту в Україну

Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що колишнього українського генпрокурора Віктора Шокіна нібито двічі отруїли і він ледве не помер.

За його словами, замахи на Шокіна відбувалися через його роботу і нібито можуть бути пов'язані з інформацією про можливі злочини ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера через компанію Burisma, передає LB.ua.

"У Шокіна є документи, що доводять відмивання грошей Байденом і Burisma. Був звільнений через погрозу віцепрезидента США Байдена не виділити $1 млрд життєво важливої допомоги. Медичні записи Шокіна свідчать: його двічі отруїли, двічі довели до смерті, проте він видужав. Якщо це стане відомо, то в Україні полетить дуже багато голів", - повідомив Джуліані.

Він також заявив, що зібрав докази того, що президент Трамп не робив спроб натиснути на свого українського колегу Володимира Зеленського і змусити його ініціювати розслідування проти Байдена в Україні.

"Після сотень годин і місяців досліджень я зібрав свідків і документи, які розкривають правду, що стоїть за цим імпічментом, і показують, що Дональд Трамп не здійснював правопорушень", - заявив Джуліані.

За словами особистого адвоката Трампа, Шокін має документи, які підтверджують причетність Байдена до корупції в компанії Burisma.

Нагадаємо, що колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії "Бурісма", членом ради директорів якої був у той час син віцепрезидента США Джо Байдена Хантер, через тиск з боку Сполучених Штатів.