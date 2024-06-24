Ефективність експортного контролю над росією перевищує очікування – Politico

Той факт, що москва так прагне дискредитувати експортний контроль, може свідчити про те, що ці заходи не є неефективними.

Сенсаційні історії про те, як москва продовжує імпортувати першокласні високотехнологічні товари для своїх військових — всупереч експортному контролю США та ЄС — з'являються всюди.

Такі повідомлення правдиві — і вони мають значення. Вони також корисні для підвищення обізнаності політиків про численні прогалини, які необхідно усунути, щоб перешкодити москві вести війну проти України. Проте ці розповіді відображають лише частину історії — і реальність може бути не такою похмурою, як про це свідчать яскраві заголовки.

Про це пише Politico.

Насправді експортний контроль, ймовірно, працює краще, ніж можна було б подумати. У 2023 році російський імпорт першокласних (західних) технологій впав на 30-40% порівняно з довоєнним рівнем.

Звичайно, немає сумнівів, що цього недостатньо, щоб зупинити російську військову машину, і що потрібно зробити більше — наприклад, змусити західні фінансові установи посилити належну перевірку продажів напівпровідників. Проте таке стрімке падіння є далеко не дрібницею, особливо в той час, коли потреби росії у високих технологіях ніколи ще не були такими високими.

Щобільше, москва тепер платить завищені ціни за доступ до товарів, які їй вдається імпортувати обманним шляхом. Візьмемо, наприклад, експорт з Туреччини: у першій половині 2023 року його середня ціна зросла на 80% порівняно з 19-відсотковим зростанням турецьких поставок до інших країн. Це свідчить про те, що москві доводиться платити високу ціну за доставку західних товарів, і знову ж таки експортний контроль є основною причиною цього.

Крім того, сусіди росії також вважаються одними з тих, хто обходить правила, коли йдеться про високотехнологічні товари, оскільки торгівля між країнами ЄС і такими країнами, як Казахстан, Вірменія чи Киргизстан, різко зросла після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Деякі європейські фірми експортують десятки заборонених товарів до цих невеликих країн. Коли вони потрапляють, скажімо, до Киргизстану, ці товари перепаковують і відправляють до росії, порушуючи експортний контроль.

Зрозуміло, що такі мережі обходу існують, і їх потрібно закрити. Однак ця аргументація має два серйозні недоліки. По-перше, такі поставки — це дрібниця порівняно з потребами росії.

По-друге, така контрабанда не обов'язково є головною причиною торговельного зростання між Європою та сусідами росії. Аналіз агентства Bloomberg показує, що лише 7% зростання казахстанського експорту до росії минулого року було пов'язано з товарами, що підлягають західному експортному контролю.

"Виходячи з цих неспростовних фактів, стверджувати, що експортний контроль над росією повністю провалився, було б необачно. Заходи мають недоліки, але вони обмежують доступ москви до високотехнологічних товарів і роблять ведення війни для кремля складнішим і дорожчим", — зазначає Politico.