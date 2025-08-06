Ефіопія відмовила росії в оренді пасажирських літаків

Гендиректор Ethiopian Airlines Group назвав дві причини, чому авіакомпанія відмовилася надати літаки рф

Ефіопська авіакомпанія Ethiopian Airlines відмовила росії в оренді своїх пасажирських літаків.

Про це повідомляє Addis Insight.

Зазначається, що Управління цивільної авіації Ефіопії визнало факт перемовин із російською делегацією про оренду пасажирських літаків. Проте відомство не має повноважень давати розпорядження авіакомпанії Ethiopian Airlines.

Генеральний директор Ethiopian Airlines Group Месфін Тасев у розмові з журналістами спростував повідомлення про переговори з рф з питання лізингу літаків. Він підкреслив, що жодної офіційної угоди на зустрічі з російською делегацією досягнуто не було.

Тасев поділився, що однією з причин відмови росіянам в оренді літаків є те, що Ethiopian Airlines зараз розширює свою діяльність і потребує додаткових літаків. Також він вказав на міжнародні санкції щодо росії та ризики недотримання вимог США.

"росія перебуває під санкціями США, а Ethiopian Airlines має міцні операційні та комерційні зв'язки зі США", - пояснив Тасев.