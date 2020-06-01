Ефіопія зацікавлена в поставках зерна з України

Ефіопія є одним з найбільших торгових партнерів України серед країн Подсахарськой Африки

Український експорт в Ефіопію в 2015-2017 рр. був більшим, ніж в усі інші країни цього регіону - за обсягами взаємної торгівлі серед цих країн Ефіопія традиційно займає друге-третє місця.

Ефіопія назвала Україну стратегічним партнером у агросекторі на 2020 рік, повідомляє "Економічна правда".

Про це йшла мова в ході круглого столу в Торгово-промисловій палаті України, передає Agroportal.ua

Як йдеться у повідомленні ТПП, генеральний директор Служби державних закупівель Ефіопії Цевайе Мелуне Бачоре наголосила на важливості співпраці саме з Україною, адже уряд країни визначило Україну стратегічним партнером на 2020 рік.

Ефіопія є одним з найбільших торгових партнерів України серед країн Подсахарськой Африки.

Український експорт в Ефіопію в 2015-2017 рр. був більшим, ніж в усі інші країни цього регіону - за обсягами взаємної торгівлі серед цих країн Ефіопія традиційно займає друге-третє місця.

При цьому розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин відзначається стабільно високим позитивним сальдо на користь України.

Нагадаємо, що Нобелівську премії миру вручили прем'єру Ефіопії.