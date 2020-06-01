Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Ефіопія зацікавлена в поставках зерна з України

Ефіопія є одним з найбільших торгових партнерів України серед країн Подсахарськой Африки
Український експорт в Ефіопію в 2015-2017 рр. був більшим, ніж в усі інші країни цього регіону - за обсягами взаємної торгівлі серед цих країн Ефіопія традиційно займає друге-третє місця.
Ефіопія зацікавлена в поставках зерна з України Фото:http://glavcom.ua/

Ефіопія назвала Україну стратегічним партнером у агросекторі на 2020 рік, повідомляє "Економічна правда".

Про це йшла мова в ході круглого столу в Торгово-промисловій палаті України, передає Agroportal.ua

Як йдеться у повідомленні ТПП, генеральний директор Служби державних закупівель Ефіопії Цевайе Мелуне Бачоре наголосила на важливості співпраці саме з Україною, адже уряд країни визначило Україну стратегічним партнером на 2020 рік.

Ефіопія є одним з найбільших торгових партнерів України серед країн Подсахарськой Африки.

Український експорт в Ефіопію в 2015-2017 рр. був більшим, ніж в усі інші країни цього регіону - за обсягами взаємної торгівлі серед цих країн Ефіопія традиційно займає друге-третє місця.

При цьому розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин відзначається стабільно високим позитивним сальдо на користь України.

Нагадаємо, що Нобелівську премії миру вручили прем'єру Ефіопії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2020 14:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.