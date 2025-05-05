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ПОЛІТИКА

Екоактивісти Німеччини та України вимагають зупинити імпорт російського газу

05 травня 2025, 10:39
Екоактивісти Німеччини та України вимагають зупинити імпорт російського газу
Фото: УНН
У відкритому листі організації закликають майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца виступити проти непрямого фінансування загарбницької війни росії проти України через закупівлю газу.

Екологічні організації Німеччини та України вимагають остаточної відмови німецького уряду від російського природного газу.

Про це повідомляє ntv.

У відкритому листі організації закликають майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца виступити проти непрямого фінансування загарбницької війни росії проти України через закупівлю газу.

Організації критикують той факт, що федеральна компанія Sefe, колишня дочірня компанія російської державної компанії "Газпром", закуповує "рекордні обсяги" російського скрапленого природного газу (СПГ) для Європи.

Попередній уряд Німеччини обіцяв поступово відмовитися від імпорту російського газу.

"Тому ми закликаємо вас змінити курс і наказати припинити непряму підтримку Sefe загарбницької війни росії проти України", – йдеться в листі до Мерца.

Серед семи підписантів – Німецька екологічна допомога (DUH), Мюнхенський інститут екології, Razom We Stand та Business 4 Ukraine.

газНімеччинаімпортФрідріх Мерц

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