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ПОЛІТИКА

Екологічні збитки України від агресії рф перевищили 2,6 трлн гривень – Міндовкілля

15 жовтня 2024, 14:33
Екологічні збитки України від агресії рф перевищили 2,6 трлн гривень – Міндовкілля
Фото: з вільних джерел
Лише з початку року пожежами пошкоджено понад 23 тис. га лісів. Щодня ця цифра збільшується.

Глава Міндовкілля Світлана Гринчук розповіла про екологічні збитки, які завдала російська федерація нашій державі.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Уже зафіксовано понад 6 тисяч різних кейсів. За підрахунками, це десь 2,6–2,7 трлн гривень. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій. Величезні заміновані та забруднені вибуховими предметами", – зазначила Гринчук.

За її словами, через обстріли рф щодня відбуваються пожежі, які охоплюють сотні гектарів лісу.

Для приборкання вогню, каже очільниця Міндовкілля, надзвичайники не можуть використовувати всі можливі засоби через замінування. На сьогодні понад пів мільйона гектарів лісів заміновані.

"Лише з початку року пожежами пошкоджено понад 23 тис. га лісів. Щодня ця цифра збільшується. На сьогодні 20% природоохоронних територій України – під окупацією або в зоні бойових дій. Орієнтовна шкода тільки природно-заповідному фонду України, нарахована нашими фахівцями, становить майже 650 млрд грн", – резюмувала вона.

екологіязбиткивійнаросія окупанти

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