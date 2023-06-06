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Екологічні збитки від військової агресії рф становлять майже 2000 млрд грн

06 червня 2023, 12:43
Екологічні збитки від військової агресії рф становлять майже 2000 млрд грн
Фото: twitter.com/mikekomar
Зареєстровані перші кримінальні провадження за фактами нападів на об’єкти, які містять небезпечні сили — атомні електростанції та інші ядерні об’єкти, гідротехнічні споруди тощо.

Наслідки російської агресії для довкілля України катастрофічні. Загальна сума збитків внаслідок дій держави-агресора становить 1970 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Спеціалізовані екологічні прокуратури Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур почали фіксувати заподіяні збитки навколишньому природному середовищу з початку широкомасштабного вторгнення.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, площа забрудненої території вибухонебезпечними предметами — 174 тис кв м. За цим показником Україна перша в світі.

Також 2 млн га лісів та 20% природоохоронних територій постраждали внаслідок забруднення, пожеж та мінувань.

Крім того, загрозу ядерній та радіаційній безпеці країни. 35 днів Чорнобильська АЕС та Зона відчуження перебували під російською окупацією. Сума прямих збитків, завданих окупацією Зони відчуження — 3,2 млрд грн.

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