Економічна "дружба" між Китаєм і росією може сколихнути світ – FT

Після вторгнення путіна в Україну торговельні зв'язки між двома країнами зміцнилися, так само, як і геополітичні амбіції Пекіна.

Цього тижня, коли російський президент зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Пекіні "дружба" між двома верховними лідерами авторитарного світу знову буде виставлена на показ. Державний візит путіна стане його 43-ю зустріччю з китайским колегою.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що економічні зв'язки між двома сторонами процвітають, але стикаються з тиском західних санкцій, які, як очікується, стануть важливою темою переговорів. За даними китайської митниці, обсяг двосторонньої торгівлі минулого року склав 240 млрд доларів, що на 26% більше, ніж роком раніше, при цьому Китай постачає товари, починаючи від автомобілів і промислового обладнання і закінчуючи смартфонами, а також купує російський енергетичний експорт на мільярди доларів.

На думку аналітиків, економічні зв’язки, що розвиваються, є одним із найяскравіших ознак бажання Китаю змінити глобальну геополітику за допомогою торгівлі у своєму напрямку і за рахунок США.

Китай стверджує, що не надає росії летальну зброю. Але він став важливим каналом постачання товарів для російської оборонної промисловості.

"Китай зараз є найважливішим партнером росії, який купує її сировину і постачає товари, в тому числі для ведення бойових дій", – каже Еліна Рибакова, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона.

Філіп Іванов, аналітик Інституту політики Азійського суспільства, підкреслює, що Пекін передбачає довгострокову конкуренцію і конфронтацію із Заходом, і щоб компенсувати це, інвестує в свої економічні відносини з незахідними країнами. Багато російських бізнесменів також орієнтуються на китайський ринок, а уряди з обох сторін підтримують цей бум.

За словами Іванова, економічні зв'язки між Китаєм і росією зростали з 2014 року, коли росія анексувала Крим і зазнала перших західних санкцій, а Сі почав проводити більш наполегливу зовнішню політику. Але після повномасштабного вторгнення у 2022 році цей процес прискорився. Китай не лише нарощував експорт до свого сусіда, але й купував російську нафту. Минулого року рф випередила Саудівську Аравію по постачанню на китайський ринок.

За словами журналістів, у 2023 році 60% російського імпорту високотехнологічних товарів подвійного призначення, як це визначено торговельними правилами ЄС, надійшло з Китаю. Однак майже всі імпортні технології, що використовуються в російському озброєнні, мають західне походження.

Натомість Пекін отримує цінний доступ до природних ресурсів і внутрішніх торговельних шляхів, віддалених від індо-тихоокеанських морських шляхів, які є більш вразливими до тиску з боку США.

Аналітики вважають, що китайський лідер використовує низку розпливчастих гасел і риторики як код для своїх планів на майбутнє, в якому Китай поверне собі історичну велич імперської епохи, мовчазно підтримуваний країнами, які виступають проти "гегемонії США".

Для китайських науковців стрес-тестом цього нового світогляду є війна в росії та Україні. Якщо США "програють" війну в Україні, це ще більше послабить їхній вплив, вважають китайські науковці.