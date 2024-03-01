Економічна революція: Індія обходить Китай у швидкості зростання

За підсумками минулого кварталу темпи зростання Індії були найвищими серед великих економік.

Згідно з звітом, опублікованим у середу консалтинговою компанією з нерухомості Knight Frank, кількість надбагатих індійців, чиї статки становлять щонайменше 30 мільйонів доларів, зросте на 50% протягом п'яти років до 2028 року, що є найбільшим зростанням у світі.

Про це пише CNN.

Міжнародний валютний фонд очікує, що економіка Індії зросте на 6,5% у 2024 році, але уряд Моді має набагато вищу оцінку - 7,6% за фінансовий рік, що завершився в березні.

Тривале зростання швидко підніме Індію в рейтингу найбільших економік світу. Аналітики Jefferies очікують, що до 2027 року країна стане третьою за величиною економікою світу, порівняно з п'ятою зараз.

Індія також широко розглядається як альтернатива Китаю для країн і компаній, які прагнуть диверсифікувати свої ланцюги поставок, особливо на тлі погіршення відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Днями уряд Моді схвалив інвестиції в розмірі понад 15 мільярдів доларів на будівництво трьох заводів з виробництва напівпровідників фірмами, включаючи Tata Group, що стало важливим кроком на шляху до його мети - перетворення Індії на центр виробництва електроніки.

Очікується, що заводи, відомі як фабрики, створять 20 000 робочих місць у сфері передових технологій і близько 60 000 непрямих робочих місць, йдеться в заяві уряду. У ньому сказано, що ці інвестиції є "гігантським стрибком" для амбіцій Індії в галузі напівпровідників.