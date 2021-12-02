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Економіка Британії в 2020 році зазнала найбільшого з 1709 року падіння

Банк Англії прогнозує, що темпи зростання можуть прискоритись з набиранням обертів кампанією вакцинації
Економіка Британії зросла у четвертому кварталі вдвічі більше очікуваних темпів, однак загалом 2020 рік приніс найгірший спад з 1709 року.
Економіка Британії в 2020 році зазнала найбільшого з 1709 року падіння Фото: з вільних джерел

Валовий внутрішній продукт зріс на 1% порівняно з третім кварталом, що спричинено бумом будівельних та державних витрат, повідомляє "Європейська правда". Це дозволило уникнути ризику повторної рецесії на початку цього року, але призвело до скорочення на 9,9% протягом усього 2020 року, найбільшого спаду з часів Великого морозу, що вбив урожай по всій Європі.

Банк Англії прогнозує, що темпи зростання можуть прискоритись з набиранням обертів кампанією вакцинації. Головний економіст центрального банку Енді Холдейн очікує, що споживачі зможуть звільнити 250 мільярдів фунтів стерлінгів (345 мільярдів доларів), накопичених домашніми господарствами, коли економіка була в локдауні.

"Через рік щорічне зростання може бути двозначним", - зазначив Холдейн.

Міністр фінансів Ріші Сунак заявив, що взимку економіка демонструвала "стійкість", але він наполягає, що треба "діяти обережно" щодо припинення локдауну.

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12 02 2021 12:14
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