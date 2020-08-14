Економіка єврозони увійшла в рецесію
Попередні дані вказували на аналогічне падіння ВВП, повідомляє "Економічна правда".
Таким чином, економіка увійшла в рецесію. Падіння ВВП було найістотнішим з початку обліку цього показника в 1995 році.
У річному вираженні ВВП єврозони скоротився на 15%. Попереднє значення показника також було підтверджено.
Аналітики не очікували перегляду показників, свідчать дані Trading Economics.
Рекордне падіння ВВП було зафіксовано в Німеччині (-10,1% в порівнянні з попереднім кварталом), Франції (-13,8%), Італії (-12,4%) та Іспанії (-18,5%), зазначає Trading Economics.
У першому кварталі ВВП єврозони знизився на 3,6% в поквартальному вираженні і на 3,1% в річному.
ВВП 27 держав євросоюзу в другому кварталі впав на 11,7% в поквартальному вираженні і на 14,1% в річному.
За попередніми даними, число зайнятих скоротилося в порівнянні з попереднім кварталом на 2,8% в єврозоні та на 2,6% в ЄС. Падіння показників також стало максимальним за історію спостережень.
У порівнянні з другим кварталом 2019 року зайнятість скоротилася на 2,9% в єврозоні та 2,7% в ЄС.
Нагадаємо, що фондові індекси країн Західної Європи завершили липень в мінусі
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