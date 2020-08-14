Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Економіка єврозони увійшла в рецесію

У річному вираженні ВВП єврозони скоротився на 15%
Економіка 19 країн єврозони в другому кварталі 2020 року впала на 12,1% в поквартальному вираженні.
Економіка єврозони увійшла в рецесію Фото: з вільних джерел

Попередні дані вказували на аналогічне падіння ВВП, повідомляє "Економічна правда".

Таким чином, економіка увійшла в рецесію. Падіння ВВП було найістотнішим з початку обліку цього показника в 1995 році.

У річному вираженні ВВП єврозони скоротився на 15%. Попереднє значення показника також було підтверджено.

Аналітики не очікували перегляду показників, свідчать дані Trading Economics.

Рекордне падіння ВВП було зафіксовано в Німеччині (-10,1% в порівнянні з попереднім кварталом), Франції (-13,8%), Італії (-12,4%) та Іспанії (-18,5%), зазначає Trading Economics.

У першому кварталі ВВП єврозони знизився на 3,6% в поквартальному вираженні і на 3,1% в річному.

ВВП 27 держав євросоюзу в другому кварталі впав на 11,7% в поквартальному вираженні і на 14,1% в річному.

За попередніми даними, число зайнятих скоротилося в порівнянні з попереднім кварталом на 2,8% в єврозоні та на 2,6% в ЄС. Падіння показників також стало максимальним за історію спостережень.

У порівнянні з другим кварталом 2019 року зайнятість скоротилася на 2,9% в єврозоні та 2,7% в ЄС.

Нагадаємо, що фондові індекси країн Західної Європи завершили липень в мінусі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2020 16:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Що мотивує працювати більше: результати дослідження

Що мотивує працювати більше: результати дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.