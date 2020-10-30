Економіка може відновитися після коронакризи у 2022 році – Нацбанк
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку, повідомляє "Економічна правда".
У НБУ очікують, що наприкінці 2020 року інфляція встановиться на рівні 4,1%. У 2021 році інфляція вже перевищить цільовий діапазон до рівня 6,5%, та у 2022, за допомогою облікової ставки НБУ, повернеться до коридору.
Загалом фінустанова позитивно оцінює поточні зміни в економіці та відзначає пожвавлення у зв’язку з послабленням карантинних обмежень.
"Нацбанк продовжить стимулюючу монетарну політику та підвищить ключові ставки у відповідь на пришвидшене зростання рівня цін", - йдеться у звіті.
Серед основних очікувань Нацбанку - повернення докарантинних рівнів безробіття, зростання доходів населення та заробітної плати. Номінальна у 2021 зросте на 16%, з урахуванням інфляції - 9,5%.
Зауважується, що прогноз ґрунтується на засадах співпраці з МВФ та відсутності жорстких карантинних обмежень.
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