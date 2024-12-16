Економіка Німеччини наближається до точки неповернення – Bloomberg

Високі витрати на енергоносії та падіння експорту зробили німецькі домогосподарства біднішими

Економічні показники Німеччини за кілька років впали, країна рухається до точки неповернення.

Про це пише Bloomberg з посиланням на розрахунки аналітиків.

Зазначається, що економіка ФРН нині на 5% менша, ніж вона була б, якби не пандемія.

"Більше тривоги викликає те, що що основну частину дефіциту буде важко відновити через структурні удари, такі як втрата дешевої російської енергії та Volkswagen і Mercedes-Benz Group, які намагаються не відставати від китайських автомобільних фірм. Зниження національної конкурентоспроможності означає, що статки кожного домогосподарства ФРН погіршуються приблизно на 2500 євро на рік. При цьому ситуацію буде важко виправити через зниження конкурентоспроможності країни. Ці складності позначаться на всьому Євросоюзі загалом", – зазначається у статті.

"Німеччина не зазнає краху за одну ніч. Ось що робить цей сценарій таким жахливим. Це дуже повільне, затяжне зниження. Не компанії, не міста, а всієї країни та Європи разом із нею", – каже засновниця і директорка Future Today Institute Емі Вебб.