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Економіка Німеччини скоротилася на 5% в 2020 році

Падіння в результаті пандемії, яке відбулося після 10 років річного зростання, виявилося меншим, ніж у 2009 році, коли економіка скоротилася на 5,7%
Німецька економіка, найбільша в Європі, скоротилася на 5% у пандемічному 2020 році, що позначило кінець десятиліття зростання.
Економіка Німеччини скоротилася на 5% в 2020 році Фото: з вільних джерел

Статистичне бюро Destatis заявило в четвер, що лише будівельний сектор продемонстрував підйом, в той час як промисловість та сфера послуг зафіксували глибокі спади, повідомляє "Європейська правда".

Сільське господарство, фінансові послуги, нерухомість та інформація та комунікації зазнали менших падінь виробництва.

Промисловість скоротилася на 9,7%, тоді як сфера послуг, включаючи культурні та спортивні події, які значною мірою були скасовані, знизилась на 11,3%.

У четвертому кварталі зростання було скоріше застійним, сказав Міхаель Кун, керівник групи розрахунку ВВП та обсягу виробництва в бюро. Він сказав, що оскільки в грудні, коли був запроваджений останній раунд локдауну, було доступно дуже мало даних, агентство не робило офіційних оцінок. Показник четвертого кварталу має бути оголошений 29 січня.

Падіння в результаті пандемії, яке відбулося після 10 років річного зростання, виявилося меншим, ніж у 2009 році, коли економіка скоротилася на 5,7%.

Нагадаємо, що Єврокомісія переглянула прогноз для економіки єврозони, падіння складе 7,8%

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14 01 2021 14:21
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