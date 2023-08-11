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Економіка рф починає відновлюватися після санкцій – Bloomberg

11 серпня 2023, 15:53
Економіка рф починає відновлюватися після санкцій – Bloomberg
Фото: Reuters
Водночас прагнення кремля збільшити набір військових може звести нанівець цю мету.

російська економіка починає відновлюватися після міжнародних санкцій, ба більше, може повернутися до довоєнного рівня уже наступного року.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, економіка рф зросла приблизно на 4,6% у другому кварталі і на 1,5% у першому півріччі, заявив  російський прем'єр Михайло Мішустін.

Попри це, таку можливість може зруйнувати прагнення кремля збільшити набір військових.

"Нестача робочої сили у зв'язку із відправленням все більшої кількості добровольців на війну посилює труднощі росії. Це може призвести до переходу до більш вибіркових заходів щодо набору людей, відсутність яких не буде настільки гостро відчуватися на робочому місці", - передає видання.

Зокрема, минулого тижня російський диктатор владімір путін підписав закон, що підвищує призовний вік до 30 років і забороняє чоловікам залишати країну після отримання електронного повідомлення про призов на військову службу.

"Ці заходи можуть дозволити "цільову мобілізацію", яка прискорить короткострокове зростання за рахунок зменшення впливу нестачі робочої сили і дозволить економіці досягти довоєнного розміру до середини-кінця 2024 року, незабаром після запланованих президентських виборів", - пише Bloomberg.

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