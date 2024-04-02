Економіка росії допомагає їй уникнути поразки в Україні – Politico

Санкції, які так і не змогли повністю зупинити Кремль, роблять вигнання росії з території України все менш імовірним.

Перемога владіміра путіна на виборах була очікуваною — фактично вирішеною — але опір його режиму західним санкціям продовжує дивувати. США і союзники розуміють, що їхні заходи могли б бути жорсткішими — адже, нинішнє обмеження цін на російську нафту лише обмежує експорт до Європи. І все ж, ще взимку 2023 року очікувалося, що ця політика може підірвати військові зусилля кремля.

Хоча долар і сьогодні може мати міжнародну економічну перевагу, нещодавнє поліпшення військових показників росії, попри санкції, доводить, що США більше не можуть скасувати дії, які їм не подобаються рішенням міністра фінансів — особливо коли суперечки в Конгресі США продовжують затримувати величезний законопроєкт на суму 60 мільярдів доларів для фінансування України. А захищена від санкцій економіка Росії допомагає їй уникнути поразки в Україні.

Про це повідомляє Politico.

Як уже зазначалося, частковий вплив санкцій, запроваджених Заходом проти росії, є навмисним. Продовження поставок російських вуглеводнів розглядається більшістю міжнародних лідерів як необхідна умова стабільності світового енергетичного ринку, і цю думку мовчки поділяють США та ЄС.

Крім підриву сили США за допомогою триваючої економічної дезінтермедіації (усунення посередників в економіці з ланцюжка поставок, або "вирізання посередника" на міжнародному рівні), є ціла низка переконливих аргументів на користь того, чому військові дії росії в Україні витримали шквал обмежень з боку Заходу. З фінансової точки зору, масштабні фіскальні стимули російського уряду під час пандемії Сovid-19, а потім для підтримки воєнного конфлікту, проклали шлях до впевненого зростання і низького безробіття. Центральний Банк росії з таким самим успіхом підтримує рубль, тим самим стримуючи інфляцію і забезпечуючи прибутковість уряду.

Торгова позиція росії також швидко відновилася після початкового шоку. Крім того, потужний експорт — особливо морський експорт сирої нафти, який досяг максимуму майже в 3,5 мільйона барелів на день у 2023 році був підтриманий деякими європейськими судноплавними компаніями, на превеликий жаль України.

"Руйнівний ізоляціонізм американських правих, неквапливий підхід Європи до боротьби з імперіалізмом путіна, санкції, які дратують Кремль, але не перешкоджають йому, — все це робить вигнання росії з Донбасу, і тим паче з Криму, дедалі більш малоймовірною перспективою", — пише Politico.

Мало сумнівів, що відносно патова ситуація 2023 року помітно змінилась на користь росії. Можливо, знадобляться подальші значні територіальні втрати на Донбасі й відступ українських військ, — щоб альянс на чолі зі США нарешті переглянув свої заходи щодо стримування путіна.