Економіка росії стійко протистоїть спробам охолодити її – Bloomberg

Поки що росія довела, що вміє обходити санкції або, принаймні, пом'якшувати їхній негативний ефект.

Коли більш ніж два роки тому росія почала бойові дії в Україні, Захід поспішив запровадити санкції, сподіваючись зруйнувати її економіку. Тепер світ зіткнувся з дивною реальністю. російська економіка зростає такими швидкими темпами, що чиновники в москві стурбовані.

На подив Заходу і Центрального банку росії, військові умови в країні призвели до перегріву економіки. Місцевий попит, стимульований державними витратами, випереджає можливості вітчизняної промисловості з нарощування виробництва.

Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому виробники відчувають брак одного дефіцитного ресурсу — персоналу. Про це свідчить безпрецедентно низький рівень безробіття.

"Економічна стійкість росії перешкоджає зусиллям США та їхніх союзників покарати кремль за початок конфлікту з Україною в лютому 2022 року за допомогою масштабних санкцій, але також перешкоджає спробам Центрального банку охолодити споживчу активність у країні та стримати ціни", — зазначає Bloomberg.

Проте військова машина кремля споживає величезну кількість фінансових і людських ресурсів. Промислове виробництво, пов'язане з військовими замовленнями, різко зросло.

Поки що росія довела, що вміє обходити санкції або, принаймні, пом'якшувати їхній негативний ефект, зокрема шляхом повороту до Азії в торгівлі. Учасники глобального страхового ринку нещодавно визнали, що один зі шляхів Заходу щодо позбавлення кремля нафтодоларів — обмеження цін на російську нафту — стає "дедалі нездійсненнішим".

І є свідчення того, що росія змогла пристосуватися до складніших процесів оплати та логістики. Згідно з даними Центрального банку, експорт відновлюється, а також зростають валютні надходження. І це попри те, що США посилюють тиск, погрожуючи запровадити додаткові санкції проти країн, як і раніше дружніх до москви.