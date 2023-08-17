Економіка росії йде на дно – WP

Рубль лихоманить, а путін терміново скликає нараду.

Тривалі антиросійські санкції, зокрема і обмеження на основний російський імпорт, і як результат - обвал рубля, зрештою змусять президента рф владіміра путіна обирати між продовженням війни та порятунком своєї економіки.

Про це пише The Washington Post.

Ослаблення рубля - одна з найбільш очевидних ознак навантаження на російську економіку. Наслідки санкцій спричинили тиск на рубль, що призвело до одного з найбільш різких знецінень на ринку цього року.

Станом на липень 2023 року США запровадили санкції проти понад 3600 осіб, організацій, суден і літаків рф та тих, хто з нею пов'язаний. Об’єктами санкцій США були 10 найбільших російських банків, військові виробники та урядові лідери. Кількість санкцій Європейського Союзу перевищила 1 800. Також серед тих, хто впровадили санкції проти агресора є: Канада, Швейцарія, Сполучене Королівство, Японія, Північна Корея та Австралія, пише Bloomberg.

Наймасштабніші та найпослідовніші санкції включають блокування західними урядами приблизно 300 млрд доларів активів російського Центрального банку, які зберігаються за кордоном, і заборону на транспортування російської сирої нафти до будь-якої точки світу будь-якими способами, якщо вона не продається на рівні або нижче 60 доларів за барель.

Відтак, доходи росії від нафти до липня 2023 року були на 41% нижчими, ніж роком раніше. Приблизна різниця між експортом та імпортом скоротилася більш ніж на 140 млрд доларів за перші сім місяців 2023 року порівняно з роком раніше. Такі втрати для російської економіки призвели до одного з найбільшого знецінення рубля на тлі торгових дисбалансів. Окрім економічних наслідків, росія намагається поповнити свою армію, частково через брак зброї та боєприпасів, водночас зіткнувшись із серйозною нестачею робочої сили після призову чоловіків воювати в Україні. Витративши свої запаси, рф намагається виробляти ракети та дрони під час вторгнення, що також показує вже неготовність армії битися на фронті. Також тривають переговори з різними країнами-союзниками, які зможуть фінансувати та озброювати російську армію.

Тим часом путін обговорює з російськими політиками посилення валютного контролю у зв'язку з падінням курсу рубля. російська валюта 14 серпня впала до мінімумів за 16 місяців: на московській біржі долар перетнув позначку в 101 рубль, а євро перевалив за 111 рублів. Рада директорів Банку росії зібралася на екстрене засідання, де ухвалила рішення підвищити ключову ставку від 15 серпня 2023 року з 8,5% до 12% річних. Підвищення ставки відбулося позапланово, адже найближче засідання, на якому мали розглядати грошово-кредитну політику, мало відбутися лише 15 вересня.

Девальвація рубля вдарить по заробітках трудових мігрантів, серед яких чимало туркменів, узбеків, вірмен, білорусів. Оскільки в росії з ними розраховуються рублями, їхні доходи поступово ставатимуть співставними із зарплатами на батьківщині. Відтак росія відчує проблеми із кадрами, у першу чергу в таких сферах як ритейл, громадське харчування, клінінг.