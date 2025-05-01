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Економіка США скоротилася вперше з 2022 року – Bloomberg

01 травня 2025, 11:56
Економіка США скоротилася вперше з 2022 року – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
А чистий експорт скоротився майже 5%, що є найгіршим показником за всю історію.

Економіка Сполучених Штатів скоротилася на початку року вперше з 2022-го через торговельну політику президента США Дональда Трампа.

Про це пише агенція Bloomberg.

Уряд США випустив звіт, згідно з яким в впершому кварталі валовий внутрішній продукт, скоригований на інфляцію, знизився на 0,3% в річному обчисленні, але середнє зростання за попередні два роки було на рівні близько 3%.

Тоді як чистий експорт скоротився майже 5%, що є найгіршим показником за всю історію. На цей показник вплинуло і зниження федеральних витрат. 

Проте споживчі витрати, на які припадає дві третини ВВП, зросли на 1,8%, що є найнижчим показником з середини 2013 року, проте все ж краще, ніж прогнозували економісти.

Імпорт зріс на 41,3% в річному обчисленні, що є найбільшим за останні п'ять років. 

Економісти вважають, що різке збільшення дефіциту торгового балансу припиниться в другому кварталі і сприятиме відновленню зростання у найближчій перспективі.

Проте високі мита створять проблеми для бізнесу, що призведе до падіння попиту. Тарифи з боку інших країн також стримуватимуть експорт. Тому імовірність рецесії зростає.

Державні витрати скоротилися на 1,4%, що стало першим зниженням з 2022 року і стримувалося падінням витрат на оборону на 8%. Зокрема, у березні Трамп тимчасово призупинив військову допомогу Україні.

 
економікаСША

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