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Економіка США за 2 квартал року скоротилася на 37% - МВФ

МВФ відзначає збереження високого рівня невизначеності
Особисті споживчі витрати в США в лютому-березні знизилися на 18%, особливо в таких секторах послуг, як ресторанний і готельний бізнес, а також рітейл, відзначають в МВФ.
Економіка США за 2 квартал року скоротилася на 37% - МВФ Фото: svoboda.org

Економіка США за підсумками другого кварталу скоротилася на 37% в річному вираженні, свідчить оцінка Міжнародного валютного фонду, повідомляє "Економічна правда".

МВФ також прогнозує, що за підсумками року падіння ВВП країни складе 6,6%, "незважаючи на безпрецедентну політику підтримки економіки".

Особисті споживчі витрати в США в лютому-березні знизилися на 18%, особливо в таких секторах послуг, як ресторанний і готельний бізнес, а також рітейл, відзначають в МВФ.

У травні спостерігалося зростання споживчих витрат на 8% на тлі відновлення роботи підприємств та повторний найм працівників.

Однак МВФ відзначає збереження високого рівня невизначеності.

"Головним ризиком, який найскладніше кількісно визначити, є те, що стрибок випадків COVID-19 в США може привести до нової часткової зупинки діяльності для збереження життів", - йдеться в прес-релізі.

Крім цього, МВФ очікує "значного стрибка" показника відношення боргу до ВВП країни. За прогнозом організації, до 2030 року він зросте до 160%, навіть якщо не буде прийнято нових фіскальних заходів підтримки економіки.

"Низькі процентні ставки нададуть простір для маневру, але як тільки економічна ситуація покращиться, буде необхідно прийти до незначного первинного профіциту бюджету, щоб стабілізувати рівень заборгованості", - додали в МВФ.

Нагадаємо, що дефіцит бюджету США цього фінроку наближається до $2 трлн

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20 07 2020 15:54
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