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Економіка України вийде на докризовий рівень - експерт

Економіка України у 2021 році зросте до 4-5% від ВВП і вийде приблизно на докризовий період
Економіка України у 2021 році зросте до 4-5% від ВВП і вийде приблизно на докризовий період.
Економіка України вийде на докризовий рівень - експерт Фото: з вільних джерел

Такий прогноз дав експерт ВГО "СД Платформа" Іван Нагорняк на пресконференції в "Укрінформі" щодо прогнозів на 2021 рік.

"Економіка України у 2021 році зросте до 4-5% від ВВП і вийде приблизно на докризовий період. Гривня буде доволі стабільною - 27-28 грн за долар. Водночас треба враховувати ситуацію на міжнародних ринках. Наприклад, приходить нова адміністрація в США, і не відомо, яка в неї буде фіскальна й монетарна політика", - сказав Нагорняк.

За його словами, наступного року слід чекати стимулювання української економіки через підтримку малого і середнього бізнесу, створення зон вільної торгівлі та оновлення торговельних параметрів Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

"Відбуватиметься стимулювання економіки через інструменти для малого та середнього бізнесу, і важливо, щоб було розширено програми міжнародних фінансових установ для цього сегменту - таких як ЄБРР і Європейський інвестиційний банк. Також зони вільної торгівлі й договори, які плануємо підписати в 2021 році, зокрема ведеться активний діалог з Туреччиною щодо зони вільної торгівлі. Починається активний період оновлення торговельних параметрів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, коли для українських експортерів відкривається доволі багато можливостей", - сказав експерт.

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17 12 2020 15:58
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